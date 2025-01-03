Никита Нагорный не вошёл в состав кандидатов в сборную России на 2025 год

Российский гимнаст олимпийский чемпион Игр-2020 в командном первенстве Никита Нагорный не вошёл в список кандидатов в сборную России на 2025 год. Это следует из документа, опубликованного на сайте Федерации гимнастики России.

В октябре 2024 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Никита Нагорный завершил спортивную карьеру. Он был избран вице‑президентом Федерации гимнастики России (ФГР).

Впоследствии Нагорный несколько раз опровергал это заявление, заявив, что официально не завершал спортивную карьеру. В последний раз он участвовал на Играх БРИКС в Казани.