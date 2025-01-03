Кобалия: было странно читать интервью Ткачёва по поводу участия федерации в жизни Мурзина

Тренер чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина Михаил Кобалия отреагировал на слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачёва, который обвинил тренера во вредительстве.

«Было странно читать интервью исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва по поводу участия федерации в жизни Володара. В частности, он упомянул квартиру в Химках, в которой Володар на настоящий момент проживает вместе с семьёй. Это служебное жильё было предоставлено семье Мурзиных клубом ProfChessClub. Он был организован в 2016 году руководителем на тот момент подмосковной федерации шахмат Сергеем Нестеровым.

Квартиры были предоставлены не только Володару, но и Андрею Есипенко, и Александре Мальцевской, и Бибисаре Асаубаевой, которая тогда перешла из Казахстана в Россию и играла за нашу страну примерно два года. Никакого отношения к этой квартире ФШР не имела. Скажу больше, у ProfChessClub и лично Сергея Нестерова были крайне напряжённые, а впоследствии даже враждебные отношения с ФШР.

Да если бы не Нестеров, который способствовал переезду Мурзина из Нижнего Тагила в Химки, такого шахматиста – просто шахматиста – просто не было бы! А если бы не его личный спонсор «Т-Банк», который поддерживал Володара шесть лет и оставался в тени, не было бы никаких успехов. Ведь оплата участия в любом турнире, включая маму и тренеров, включая переезды и проживание, это огромные деньги. А вот без федерации Володар Мурзин смог состояться как спортсмен и как личность», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.