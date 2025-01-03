«Федерация не делала ничего». Кобалия — о проблемах Мурзина с выездом на чемпионат мира

Тренер чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина Михаил Кобалия рассказал, что к решению проблемы с выездом Мурзина за границу Федерация шахмат России (ФШР) не имеет никакого отношения.

«По поводу проблем с выездом. Да, у Володара стоял запрет на выезд за границу от его отца. Но я не знаю, о каких «наших юристах» говорит Александр Васильевич. Мама Володара сама нашла юриста в Екатеринбурге на поисковом сайте. Я лично летал в Нижний Тагил и единственный раз в жизни был в суде, когда рассказывал о том, что Володар очень сильный шахматист и отсутствие на международных турнирах очень сильно скажется на его карьере.

Так что никакого отношения к решению этой проблемы ФШР не имеет, в федерации даже не знают имя юриста, который отстаивал права Володара. Слова Ткачёва – обман. Федерация не делала ничего. Тревогу забил личный спонсор, который вкладывал в Володара серьёзные деньги, а подобный запрет – шлагбаум, не дававший спортсмену раскрыть свой потенциал. Во многом это сыграло негативную роль в карьере шахматиста», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, ранее исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв заявлял, что папа Володара Мурзина в своё время не давал разрешение на выезд сына из страны на международные турниры, а их юристы помогали решать проблему.