Кобалия — о контракте Мурзина с ФШР: в итоге официального предложения не последовало

Тренер Михаил Кобалия прокомментировал слова исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачёва о приглашении Володара Мурзина на турниры и о контракте с организацией.

«Что касается приглашения на турниры. Володар играл в Суперфиналах чемпионата России в 2022 и 2023 годах. В прошедшем году он не принимал участия в Суперфинале – его туда не приглашали. Если федерация утверждает обратное, пусть продемонстрирует документ, официальное приглашение. Насчёт командного чемпионата России – а за какую команду его собирались приглашать играть? Честно говоря, я даже не понимаю, о чём идёт речь.

Теперь про контракт с ФШР. Я прекрасно помню совещание, на котором присутствовало всё руководство федерации. Я в тот момент ещё работал в ФШР и присутствовал на этом совещании. Контракт для Володара обсуждался, но, так как ему ещё не было 18 лет, я высказал чёткую позицию, что подобные предложения должны делаться только официальному представителю спортсмена – его маме. Этого предложения не последовало. И я понимаю почему. В своё время, когда у Володара пошли первые успехи, он победил на детском чемпионате Европы, она обращалась в ФШР за какой-либо помощью: оплата участия в соревнованиях или какой-то минимальный грант. Но получила отказ, хотя ситуация у Мурзиных была очень сложная. Не буду называть фамилии тех представителей руководства ФШР, которые ей отказали. Они понимали, что разговор с мамой Володара будет непростой. В итоге официального предложения о контракте Володару Мурзину не последовало», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Александр Ткачёв заявил, что Кобалия делает всё, чтобы Мурзин не подписывал профессиональный контракт с ФШР.