Глава ФШР Андрей Филатов прокомментировал заявление Михаила Кобалия

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал заявление Михаила Кобалия, личного тренера чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина, в котором тренер отреагировал на слова исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва.

«Комментарий гроссмейстера Михаила Кобалия, который не так давно покинул пост старшего тренера детско-юношеской сборной России, выглядит как речь обиженного человека, который решил заняться личными вопросами в ущерб интересам развития детско-юношеского спорта.

Федерация шахмат России выражает благодарность Министерству спорта Российской Федерации, губернатору Московской области Андрею Воробьёву и «Т-Банку», а также всем, кто был причастен к успехам всех наших шахматистов, завоевавших медали на чемпионатах мира по рапиду и блицу. Всем, кто на протяжении многих лет их готовил, принимал участие в сборах и сериях, а также материально поддерживал.

Начиная с 2023 года ФШР заключает профессиональные контракты со спортсменами, которые достигли 18 лет. Основным пунктом этого контракта является то, что если спортсмен меняет гражданство, то должен вернуть средства, выделенные ФШР на его подготовку.

Хочу отметить, что в 2024 году наши дети выиграли 102 медали на первенствах мира и Азии, что является рекордной цифрой. Сейчас за развитие наших шахматных талантов и дарований отвечает гроссмейстер Евгений Томашевский, которому будет помогать опытнейший тренер Михаил Шерешевский», — сказал президент ФШР Андрей Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.