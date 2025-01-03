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В возрасте 80 лет умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

В возрасте 80 лет умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
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Сегодня, 3 января, в возрасте 80 лет скончался тренер двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушёл из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов. Всероссийская федерация лёгкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей лёгкоатлетической общественности», — сообщает пресс-служба ВФЛА.

Напомним, Трофимов тренировал Елену Исинбаеву с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Игр в Лондоне в 2012 году.

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