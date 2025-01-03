Елена Исинбаева опубликовала пост, в котором отреагировала на смерть своего тренера

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на смерть тренера Евгения Трофимова.

«Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила, он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех даже тогда, когда все вокруг сомневались. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью, он был для меня примером во всём. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось, он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова.

Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы. Сегодня я скорблю вместе с его супругой Тамарой Фёдоровной, которая поддерживала нас с Евгением Васильевичем на каждой тренировке и вне их, заботилась о нас с его сыном Игорем, который принял меня как сестру. Со всеми, кто знал и любил этого великого человека. Его имя навсегда останется в моём сердце и в истории мирового спорта», — написала Исинбаева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Трофимов тренировал Елену Исинбаеву с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Игр в Лондоне в 2012 году.