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17-летний Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира по дартсу в истории

17-летний Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира по дартсу в истории
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В театре «Александра-Пэлас» в Лондоне завершился финал чемпионат мира по дартсу, в котором встретились четвёртый номер мирового рейтинга англичанин Люк Литтлер и третий в рейтинге Майкл ван Гервен, представляющий Нидерланды. Финальный матч прошёл в формате из 13 сетов и завершился победой Литтлера с общим счётом 7-3 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0).

Благодаря этой победе 17-летний Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира по дартсу в истории.

Чемпионат мира PDC. Финал.

  • Люк Литтлер — Майкл ван Гервен — 7-3 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0)

Видео: Самые юные чемпионы в спорте

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