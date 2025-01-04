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Призёра Олимпиады жёстко арестовали в Майами. Полиция применила электрошокер

Призёра Олимпиады жёстко арестовали в Майами. Полиция применила электрошокер
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио на дистанции 100 метров, трёхкратный чемпион мира спринтер Фред Керли был арестован после стычки с полицией Южной Флориды. В связи с поведением спортсмена полиция была вынуждена применить электрошокер.

29-летний Керли разговаривал с полицейскими «о своём припаркованном неподалёку автомобиле». Согласно заявлению полиции Майами-Бич, в этот момент «его поведение становилось всё более агрессивным». После того как Керли «попросили покинуть территорию», он отказался и «принял боевую позу». Когда полицейские попытались арестовать Керли, он якобы оказал сопротивление и «был применён электрошокер». Далее Керли ждёт слушание в суде по этому делу.

Стоит отметить, что во время задержания Керли ни разу не упомянул, что является элитным спортсменом. Однако в одном из моментов видео он прокричал полицейским: «Бро, слезь с моих ног, мне нужны мои чёртовы ноги».

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