«Стоит ли оно того?» Симона Байлз высказалась о возможном участии на Олимпиаде-2028

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз поставила под сомнение своё возможное выступление на Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анжелесе (США). В 2028 году ей будет 31 год.

«Я очень многого достигла, мне почти ничего не остаётся, кроме как быть снобом и пытаться ещё раз. Ради чего? Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда могу осознать, когда нужно закончить.

Если вернусь, то буду жадной. Это последствия. Какие жертвы придётся принести ради возвращения? Когда ты моложе, всё ощущается как выпускной вечер, колледж. Сейчас я создаю семью, буду вдали от мужа. Стоит ли оно того?» — приводит слова Байлз Daily Mail.