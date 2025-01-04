Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Стоит ли оно того?» Симона Байлз высказалась о возможном участии на Олимпиаде-2028

«Стоит ли оно того?» Симона Байлз высказалась о возможном участии на Олимпиаде-2028
Комментарии

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз поставила под сомнение своё возможное выступление на Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анжелесе (США). В 2028 году ей будет 31 год.

«Я очень многого достигла, мне почти ничего не остаётся, кроме как быть снобом и пытаться ещё раз. Ради чего? Я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда могу осознать, когда нужно закончить.

Если вернусь, то буду жадной. Это последствия. Какие жертвы придётся принести ради возвращения? Когда ты моложе, всё ощущается как выпускной вечер, колледж. Сейчас я создаю семью, буду вдали от мужа. Стоит ли оно того?» — приводит слова Байлз Daily Mail.

Материалы по теме
Видео
Призёра Олимпиады жёстко арестовали в Майами. Полиция применила электрошокер
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android