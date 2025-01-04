Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шахматист Магнус Карлсен женился на 34-летней избраннице из Норвегии

Шахматист Магнус Карлсен женился на 34-летней избраннице из Норвегии
Комментарии

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен женился на Элле Виктории. Пара сыграла свадьбу 4 января. Фотографии с торжества опубликовало норвежское издание NRK.

Свадебная церемония состоялась в часовне Холменколлена в Осло. Избранница 34-летнего Карлсена родом из Осло, её мать — норвежка, а отец — американец.

Напомним, в финале ЧМ по блицу первые две партии остались за Магнусом Карлсеном, однако Яну Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

Материалы по теме
Ян Непомнящий — чемпион мира по шахматам. Такого финала в истории никогда не было!
Ян Непомнящий — чемпион мира по шахматам. Такого финала в истории никогда не было!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android