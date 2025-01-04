Шахматист Магнус Карлсен женился на 34-летней избраннице из Норвегии

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен женился на Элле Виктории. Пара сыграла свадьбу 4 января. Фотографии с торжества опубликовало норвежское издание NRK.

Свадебная церемония состоялась в часовне Холменколлена в Осло. Избранница 34-летнего Карлсена родом из Осло, её мать — норвежка, а отец — американец.

Напомним, в финале ЧМ по блицу первые две партии остались за Магнусом Карлсеном, однако Яну Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.