Российско-китайские молодёжные зимние игры откроются 8 января

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры пройдут с 8 по 14 января. Соревнования впервые состоятся в Южно-Сахалинске.

Программа турнира включает состязания по девяти олимпийским видам спорта. Российские и китайские спортсмены поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

Каждая сторона будет представлена 112 спортсменами. В составе российской делегации по 56 юниоров и юниорок, а также 64 тренера и представителя. Всего — 176 человек. У КНР аналогичная по численности и составу команда.

Цель IV Российско-Китайские игр — укрепление дружбы и сотрудничества между странами, развитие спортивных традиций, повышение мастерства и приобретение молодыми спортсменами опыта участия в международных стартах.

Игры проводятся поочерёдно раз в два года. В 2016-м соревнования принял Харбин, в 2018-м — Уфа, в 2022-м — Чанчунь. Теперь соревнования пройдут на основных спортивных площадках Южно-Сахалинска, среди которых трамплинный комплекс «Высота», лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», горнолыжный комплекс «Горный воздух», учебно-тренировочный центр «Восток», дворец спорта «Кристалл».