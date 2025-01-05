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Во Владимирской области будет заведено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками

Во Владимирской области будет заведено уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы по художественной гимнастике во Владимирской области.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь. По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — говорится в заявлении СК РФ.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике сообщила, что после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Также была представлена аудиозапись, на которой тренер оскорбляет воспитанницу, используя нецензурную лексику.

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