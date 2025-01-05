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Сутовский — о поведении Карлсена на ЧМ: ему нельзя позволять играть по своим правилам

Сутовский — о поведении Карлсена на ЧМ: ему нельзя позволять играть по своим правилам
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Исполнительный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский оценил поведение норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Что ж, закончился самый драматичный чемпионат мира по рапиду и блицу в истории. Про своё отношение к поведению Магнуса и сопутствующей пиар-кампании я уже писал много, повторяться не стану. Подчеркну лишь, что по-прежнему считаю, что нельзя позволять одному игроку, сколь угодно великому, играть по своим правилам. Это нечестно и по отношению к другим участникам, и неправильно в принципе, и ставит под сомнение работу ФИДЕ», — написал Сутовский на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду — 2024 в Нью-Йорке из-за несоблюдения дресс-кода. Позже ФИДЕ выпустила заявление по итогам чемпионата мира по рапиду, в котором допустила бóльшую гибкость в одежде.

На чемпионате мира по блицу Магнус Карлсен и Ян Непомнящий разделили чемпионский титул. Это беспрецедентный случай в истории шахмат.

Решение ФИДЕ вызвало неоднозначную реакцию у общественности. В частности, жёстко раскритиковал политику ФИДЕ 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн.

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