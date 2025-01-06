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Мария Ласицкене впервые в карьере пропустит зимний сезон

Мария Ласицкене впервые в карьере пропустит зимний сезон
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит зимний легкоатлетический сезон впервые в своей карьере. Об этом сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«Последние три года для Маши были непростыми, у неё были травмы, что являлось препятствием для набора оптимальной формы. Также накопилась психологическая усталость. Мы решили, что эта зима будет для Маши большим подготовительным периодом, чтобы плавно подойти к соревновательному периоду в весенне-летнем цикле. Поэтому зимние старты приходится пропустить.

Спортсмены ради более качественной подготовки к лету порой отказываются от зимних соревнований. Мы приняли подобное решение в первый раз в жизни», — приводит слова Габриляна «РИА Новости Спорт».

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