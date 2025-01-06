Фото: пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо перенёс операцию

Французский дзюдоист пятикратный олимпийский чемпион Тедди Ринер перенёс операцию на правую руку. Об этом сам спортсмен рассказал в социальных сетях.

«Операция прошла хорошо. Набираюсь сил для того, чтобы вернуться в строй!» — написал Ринер в социальных сетях.

Тедди Ринер Фото: из личного архива Тедди Ринера

Напомним, на домашних Играх-2024 Ринер завоевал две золотые награды (личный и командный турниры). В его активе также победы на Олимпийских играх 2012, 2016 и 2020 годов. В активе француза также 12 золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее пловец Леон Маршан был признан спортсменом 2024 года, набрав 1118 очков. Соответствующее голосование провёл журнал L'Équipe. В пятёрке сильнейших также оказался Тедди Ринер, который набрал 229 голосов.