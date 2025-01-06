В Лейк-Плэсиде может пройти часть соревнований ОИ-2026 — Straits Times

Американский Лейк-Плэсид может принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту Олимпийских игр 2026 года, если инфраструктура в Кортина-д’Ампеццо будет не готова к старту турнира. Об этом заявили в оргкомитете Игр.

Там отметили, что локация в США является запасным вариантом. Сейчас работы на олимпийских трассах проходят согласно графику, несмотря на то что работы там начались в феврале прошлого года. В октябре 2023 года оргкомитет впервые заявил о сложностях с финансированием и возможностью переноса соревнований из Италии в другое место. Уже сейчас работы в Кортина-д’Ампеццо завершены на 67% и будут закончены к марту 2025 года.

Напомним, зимние Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.