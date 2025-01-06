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В центре Москвы неизвестные избили гребца Кирилла Ляпунова

В центре Москвы неизвестные избили гребца Кирилла Ляпунова
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В центре Москвы был избит российский гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что нападение было совершено неизвестными лицами. У спортсмена были диагностированы перелом скулоорбитального комплекса, ушибы мягких тканей, глазного яблока и глазницы.

Кириллу Ляпунову 38 лет. Он является участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где занял девятое место в составе четырёхместного экипажа. В его активе серебряная медаль чемпионата Европы 2016 года и две золотые награды казанской Универсиады. За сборную России Ляпунов выступает с 2009 года.

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