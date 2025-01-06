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Михаил Дегтярёв: ждём полного восстановления в правах со стороны МОК

Михаил Дегтярёв: ждём полного восстановления в правах со стороны МОК
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о том, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета (ОКР).

Так он отреагировал на слова главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который рассказал о возможном допуске россиян до международных соревнований в ближайшие месяцы. Глава IIHF заявил о желании вернуть Россию на арену как можно скорее.

«Мы благодарны Люку Тардифу за откровенную позицию. Россия всегда была одним из мировых лидеров в хоккее, и отсутствие нашей команды на международных турнирах делает эти соревнования ощутимо беднее: менее зрелищными, менее конкурентными. Поэтому возвращения российских хоккеистов ждут и организаторы, и наши соперники и, конечно, зрители по всему миру. В вопросе нормализации мирового спорта, возвращения к честной конкуренции мы все союзники, а не оппоненты.

Россия полностью готова к восстановлению в спортивных правах. В 2024 году Олимпийский комитет России привёл свой устав в соответствие с Олимпийской хартией, и сейчас мы ждём смягчения санкций вплоть до полного восстановления в правах со стороны МОК, — сказал Дегтярёв корреспонденту «Матч ТВ».

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