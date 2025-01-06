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Появились новые подтверждения о жестоком обращении с гимнастками во Владимирской области

Появились новые подтверждения о жестоком обращении с гимнастками во Владимирской области
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Адвокат Владислав Луньков сообщил, что в деле о противоправных действиях со стороны тренера в отношении воспитанников спортивной школы по художественной гимнастике во Владимирской области появляются новые подтверждения.

«На сегодняшний момент у нас идёт много информации по схожим ситуациям с этим преподавателем. Благодаря тому, что получили реакцию, другие родители приходят, рассказывают. На данный момент у нас ещё два-три сообщения, которые подтверждают нашу информацию», — приводит слова Лунькова «Матч ТВ».

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике сообщила, что после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Было возбуждено уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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