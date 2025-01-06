Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер гимнасток во Владимирской области пытается противодействовать следствию

Тренер гимнасток во Владимирской области пытается противодействовать следствию
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Владислав Луньков рассказал, что тренер Анастасия Савватеева-Субботина пытается оказать давление на свидетелей и противодействовать следствию в деле о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы по художественной гимнастике во Владимирской области.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь. Когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу — сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить. Человек «болеет». У неё есть возможность собраться с мыслями, подключить какие-то связи — есть время ни к следователю не ходить, ни перед начальством не отчитываться», — приводит слова Лунькова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Появились новые подтверждения о жестоком обращении с гимнастками во Владимирской области
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android