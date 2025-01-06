Тренер гимнасток во Владимирской области пытается противодействовать следствию

Адвокат Владислав Луньков рассказал, что тренер Анастасия Савватеева-Субботина пытается оказать давление на свидетелей и противодействовать следствию в деле о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы по художественной гимнастике во Владимирской области.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь. Когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу — сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить. Человек «болеет». У неё есть возможность собраться с мыслями, подключить какие-то связи — есть время ни к следователю не ходить, ни перед начальством не отчитываться», — приводит слова Лунькова «РИА Новости Спорт».