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Серебряный призёр Токио-2020 в спортивной гимнастике объявила об уходе из спорта

Серебряный призёр Токио-2020 в спортивной гимнастике объявила об уходе из спорта
Анастасия Ильянкова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2021 года в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова завершила спортивную карьеру. Такое решение было принято из-за нескольких причин.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, из-за определённых проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на СВО», — приводит слова Ильянковой ТАСС.

В 2023 году Ильянкова не могла выступать на внутренних стартах из-за перелома голеностопа. Ильянкова также является чемпионкой Европы 2019 года на брусьях. На Играх в Токио-2020 она проиграла бельгийке Нине Дервал меньше 0,4 балла.

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