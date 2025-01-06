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Полиция начала проверку после избиения российского гребца в центре Москвы

Полиция начала проверку после избиения российского гребца в центре Москвы
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Полиция начала проверку по факту избиения российского гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова в центре Москвы. Об этом сообщили в ТАСС. По предварительной информации, инцидент произошёл ночью 3 января на Тверском бульваре с участием неизвестных лиц. Мотивы нападавших пока также остаются неясными.

«По факту произошедшего с Ляпуновым проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — приводит слова со ссылкой на собеседника ТАСС.

Кириллу Ляпунову 38 лет. Он является участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где занял девятое место в составе четырёхместного экипажа. В его активе серебряная медаль чемпионата Европы 2016 года и две золотые награды казанской Универсиады. За сборную России Ляпунов выступает с 2009 года.

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