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Гребца Кирилла Ляпунова выписали из больницы после избиения

Гребца Кирилла Ляпунова выписали из больницы после избиения
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Российского гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова уже выписали из больницы после избиения. Об этом сообщили в «РИА Новости Спорт». Уточняется, что спортсмен находился в Боткинской больнице до воскресенья, 5 января.

Ранее в СМИ сообщалось, что полиция начала проверку по факту избиения Ляпунова. По предварительной информации, инцидент произошёл ночью 3 января на Тверском бульваре с участием неизвестных лиц.

Кириллу Ляпунову 38 лет. Он является участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где занял девятое место в составе четырёхместного экипажа. В его активе серебряная медаль чемпионата Европы 2016 года и две золотые награды казанской Универсиады. За сборную России Ляпунов выступает с 2009 года.

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