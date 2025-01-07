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Российская батутистка Анжела Бладцева надеется выступить на этапе Кубка мира в феврале

Российская батутистка Анжела Бладцева надеется выступить на этапе Кубка мира в феврале
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Российская батутистка Анжела Бладцева выразила надежду на выступление на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 22 по 23 февраля.

— Чувствуете, что после Игр внимания к вам стало больше?
— Да, сейчас куда‑то больше приглашают. Про внимание именно к соревнованиям сказать точно не могу, у нас было два старта, так что тут сложно как‑то оценивать.

— Какой международный старт будет следующим?
— Кубок мира в Баку. Будем надеяться, что получится там выступить, — приводит слова Бладцевой «Матч ТВ».

Напомним, Бладцева принимала участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Там она заняла пятое место.

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