Российская батутистка Анжела Бладцева надеется выступить на этапе Кубка мира в феврале

Российская батутистка Анжела Бладцева выразила надежду на выступление на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 22 по 23 февраля.
— Чувствуете, что после Игр внимания к вам стало больше?
— Да, сейчас куда‑то больше приглашают. Про внимание именно к соревнованиям сказать точно не могу, у нас было два старта, так что тут сложно как‑то оценивать.
— Какой международный старт будет следующим?
— Кубок мира в Баку. Будем надеяться, что получится там выступить, — приводит слова Бладцевой «Матч ТВ».
Напомним, Бладцева принимала участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Там она заняла пятое место.