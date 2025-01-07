Чемпионка ОИ Листунова продолжит карьеру в Италии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова получила предложение от итальянского клуба Ginnastica Riccione Academy.

«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили её выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — приводит слова старшего тренера сборной России Родионенко ТАСС.

Отметим, что Ginnastica Riccione Academy выступает в итальянской серии А-1. Одним из тренеров этого клуба является россиянин Антон Столяр.