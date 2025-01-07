Что? Где? Когда? Какие объекты примут Российско-китайские молодёжные зимние игры

С 8 по 14 января в Южно-Сахалинске состоятся IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Сильнейшие молодые атлеты двух стран сразятся в соревнованиях по девяти олимпийским видам спорта. Масштабный турнир примут сразу пять современных спортивных объектов.

Горнолыжный комплекс «Горный воздух»

Фото: Горнолыжный комплекс «Горный воздух»

Комплекс имеет улучшенные склоны для всех дисциплин Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и соответствует всем нормам техники и безопасности. «Горный воздух» включает две вершины, 22 трассы и пять канатных дорог. В рамках Игр здесь пройдут состязания по сноуборду, горнолыжному спорту и фристайлу.

Трамплинный комплекс «Высота»

Объект оборудован трамплинами разной мощности и располагает 12 комнатами для подготовки инвентаря. В «Высоте» спортсменам предстоит выявить сильнейшего в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф»

«Триумф» располагает трассами разной сложности и протяжённости. Тут пройдут соревнования в двоеборье и лыжных гонках. Как индивидуальные, так и эстафетные старты.

Дворец спорта «Кристалл»

Фото: Дворец спорта «Кристалл»

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс впечатляет масштабами. 1280 посадочных мест, 10 спортивных залов и сразу две ледовые арены — для конькобежцев и фигуристов.

Учебно-тренировочный центр «Восток»

Место проведения спортивных событий расположено в экологически чистой зоне. Здесь пройдёт турнир по кёрлингу. Также в «Востоке» предполагается провести церемонии открытия и закрытия Игр.

Российско-китайские молодёжные зимние игры проводятся поочерёдно раз в два года. В 2016-м соревнования принял Харбин, в 2018-м — Уфа, в 2022-м — Чанчунь. Теперь соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске.