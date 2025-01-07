Жена Магнуса Карлсена рассказала, за что полюбила шахматиста

Элла Виктория Карлсен, новоиспечённая жена 16-го чемпиона мира, лидера мирового рейтинга норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, рассказала о качествах шахматиста, которые привлекли её.

«Он был очень милым в нашу первую встречу, сильно стеснялся и нервничал. Это было трогательно. Он невероятно умный, сразу запомнил мой день рождения, что мне польстило, но оказалось, что у него просто хорошая память… Он просто искренний, как глоток свежего воздуха. Я не думаю, что многие знают его искренним и бескомпромиссным. Он вдохновляет меня, мне это нравится в нём.

Магнус не из тех, кто любит много похвалы. Он предпочитает быть строгим к себе, и я думаю, что это его мотивирует и заряжает», — сказала Элла в эфире подкаста Sjakksnakk.