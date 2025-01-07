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Жена Магнуса Карлсена подтвердила, что стала его личным менеджером

Жена Магнуса Карлсена подтвердила, что стала его личным менеджером
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Элла Виктория Карлсен, новоиспечённая жена 16-го чемпиона мира, лидера мирового рейтинга норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, подтвердила слухи, что с недавнего времени является менеджером своего супруга. Элла управляет расписанием шахматиста, а также координирует его интервью, встречи и поддерживает/налаживает связь с организаторами турниров.

«Это очень хорошо работает. Я не просто сижу в отеле, скучая и наблюдая за его играми. У меня много дел, и мне это нравится», — сказала Элла в эфире подкаста Sjakksnakk.

Известие о свадьбе Магнуса и Эллы пришло 4 января. Избранница Карлсена родом из Осло, её мать — норвежка, а отец — американец.

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