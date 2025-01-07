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«Магнус выносит мусор». Жена Карлсена рассказала, как он ведёт себя в бытовой жизни

«Магнус выносит мусор». Жена Карлсена рассказала, как он ведёт себя в бытовой жизни
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Элла Виктория Карлсен, новоиспечённая жена 16-го чемпиона мира, лидера мирового рейтинга норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, описала супруга в бытовой жизни.

«Он с самого начала установил для себя очень низкие ожидания. У него не так много практических навыков по дому. Но это нормально. Я сама занимаюсь стиркой, он выносит мусор. Когда нужно убраться дома, у нас есть помощница.

Он не хочет учить меня шахматам. Говорит, чтобы я попросила его сестёр, но они тоже не хотят меня учить. Тогда я попросила Дэвида Хауэлла, и он ответил: «Как получится». Но Магнус правда отличный учитель.

Сейчас Магнус увлекается гольфом. Такие моменты для него — возможность отвлечься от шахмат и подумать о чём-то другом. Я думаю, эти перерывы от шахмат позволяют ему расслабиться и подготовиться к следующим турнирам», — сказала Элла в эфире подкаста Sjakksnakk.

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