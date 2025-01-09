Расписание и календарь Российско-китайских молодёжных зимних игр

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IV Российско-китайские молодёжные зимние игры состоятся с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут в девяти олимпийских видах спорта.

Российские и китайские атлеты поборются в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Подробные календарь и расписание Игр:

10 января

Лыжные гонки (с 3:00 мск)

2 комплекта наград. Классический стиль на 15 км у юниоров и классика на 10 км у юниорок

Фигурное катание: (с 6:00 мск)

Короткие программы у юниоров, юниорок и в парном катании, ритм-танец

Фристайл: (с 04:35 мск)

2 комплекта медалей. Могул у юниоров и юниорок

11 января

Горнолыжный спорт (с 1:00 мск)

2 комплекта медалей. Слалом-гигант у юниоров и юниорок

Кёрлинг (с 2:00 мск)

Круговой турнир: юниоры, юниорки, смешанные пары

Лыжные гонки (с 3:00 мск)

2 комплекта наград. Юниорки: эстафета ( 4 чел. х 5 км), юниоры: Эстафета ( 4 чел. х 7,5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина (с 10:00 мск)

2 комплекта медалей. Юниоры и юниорки HS 50 — 84

Сноуборд (с 5:00 мск)

2 комплекта наград. Юниоры и юниорки: параллельный слалом-гигант.

Фигурное катание: (с 4:00 мск)

4 комплекта медалей. Произвольные программы у юниоров, юниорок, в парном катании и танцах на льду

Фристайл: (с 4:40 мск)

2 комплекта медалей. Парный могул у юниоров и юниорок

12 января

Горнолыжный спорт (с 1:00 мск)

2 комплекта медалей. Слалом у юниоров и юниорок

Кёрлинг (с 2:00 мск)

Круговой турнир: юниоры, юниорки, смешанные пары

Лыжное двоеборье (с 2:00 мск)

2 комплекта наград. HS 50-84, гонка 3 км (юниорки), гонка 5 км (юниоры)

Прыжки на лыжах с трамплина (с 10:00 мск)

1 комплект медалей. Юниоры и юниорки HS 50 — 84, командные соревнования-смешанные

Сноуборд (с 5:00 мск)

2 комплекта наград. Юниоры и юниорки: параллельный слалом.

Фристайл: (с 4:28 мск)

2 комплекта медалей. Акробатика у юниоров и юниорок

Шорт-трек (с 6:12 мск)

6 комплектов наград. Юниоры и юниорки: 500 м и 1500 м, эстафета 4 чел — 3000 м

13 января

Кёрлинг (с 2:00 мск)

2 комплекта медалей. Финал: юниоры, юниорки, смешанные пары

Лыжные гонки (с 3:00 мск)

2 комплекта наград. Свободный стиль на 15 км у юниоров и на 10 км у юниорок

Фристайл: (с 4:30 мск)

1 комплект медалей. Юниоры и юниорки: акробатика — группа-смешанная

Шорт-трек (с 6:46 мск)

3 комплекта наград. Юниоры и юниорки: 1000 м, смешанная эстафета (2 ж+2 м — 2000 м)

14 января

Церемония закрытия