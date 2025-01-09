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Английский «Глостер» не будет наносить на форму регбиста Кирилла Готовцева флаг РФ

Английский «Глостер» не будет наносить на форму регбиста Кирилла Готовцева флаг РФ
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Российскому регбисту Кириллу Готовцеву, выступающему за английский клуб «Глостер», запретили наносить на форму флаг своей страны.

«Мы по-прежнему полностью поддерживаем санкции Международной федерации регби (World Rugby) от 2022 года в связи с конфликтом на Украине. Кирилл полностью согласился с требованиями World Rugby. Мы понимаем подтекст и приносим извинения, если это кого-то обидело. Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма.

«Глостер» продолжит наносить флаги стран на форму игроков, за исключением Готовцева», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершип в составе «Глостера». Это второй по значимости трофей в Великобритании. Тренерский штаб клуба признал Готовцева лучшим игроком сезона.

37-летний Готовцев трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» он стал в 2021 году.

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