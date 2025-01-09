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«Один из наиболее масштабных проектов». Путин — о значимости Российско-китайских игр

«Один из наиболее масштабных проектов». Путин — о значимости Российско-китайских игр
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Президент РФ Владимир Путин высоко оценил значение Российско-китайских молодёжных игр.

«В наших странах уделяется серьёзное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения. Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-китайские молодёжные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

IV Российско-китайские молодёжные зимние игры проходят с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

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