«Не зассал как другие». Губерниев назвал каноиста Петрова спортсменом года в России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал российского каноиста Захара Петрова спортсменом года.

«Для меня спортсмен года каноист, трёхкратный чемпион мира Захар Петров!!! Не зассал как другие, отобрался и поехал на Олимпиаду, там полсекунды и одна десятая до медали (дважды четвёртым пришёл)!!! Захара Петрова прессовали всякие мудаки, предателем называли, стучали на него и на его родителей, но он всё выдержал и шёл вперёд!!! Федерация наша по гребле на байдарках и каноэ поддержала, но и сам Захар Петров огромный молодец!!! После Парижа стал трёхкратным чемпионом мира!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Захар Петров занял два четвёртых места — в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м, а также в паре с Алексеем Коровашковым в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м. В сентябре на чемпионате мира Петров завоевал три золотые медали (каноэ-двойка 1000 м, каноэ-одиночка 500 м, смешанные каноэ‑четвёрки 500 м).