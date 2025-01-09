«Не очень спортивная страна». Губерниев — о признании Костомарова лучшим спортсменом года

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты голосования в номинации «лучший спортсмен 2024 года» среди россиян. По итогам опроса ВЦИОМ по 3% набрали хоккеист Александр Овечкин и фигурист Роман Костомаров.

«Всё это лишний раз говорит о том, что Россия — не очень спортивная страна, мягко говоря!!! По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров… Мужество, преодоление, всё что угодно, но не спортсмен года!!! Мы не любим спорт и не знаем спортсменов… Увы! Давайте посмотрим правде в глаза!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Роман Костомаров завершил профессиональную карьеру в 2006 году.