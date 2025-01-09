У американского пловца Холла сгорели 10 олимпийских медалей в калифорнийском пожаре

Титулованный американский пловец Гэри Холл лишился 10 олимпийских медалей, включая пять золотых, в результате пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает портал Swimming World.

Сообщается, что 50-летний Холл потерял свой дом и множество вещей личного пользования в разрушительном пожаре в Палисейдс 7 января. Он успел забрать свою собаку, инсулин, картину своего деда и деревянную фигурку, которую подарила ему его дочь.

Гэри Холл — пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира. По две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-1996 в Атланте (США) и на ОИ-2000 в Сиднее (Австралия), ещё одну — на Олимпиаде-2004 в Афинах (Греция).