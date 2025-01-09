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Следователи начали допрос сотрудников СШОР по делу о жестоком обращении с гимнастками

Следователи начали допрос сотрудников СШОР по делу о жестоком обращении с гимнастками
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Следственное Управление СК по Владимирской области допрашивает сотрудников и воспитанников спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике города Владимира в связи с возбуждением уголовного дела в отношении тренера.

«Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким с ним обращением)… Дело возбуждено в отношении… тренера, она имеет статус подозреваемой, с ней проводятся следственные действия… Следователи проводят допросы других сотрудников учреждения, других воспитанников», — сообщается в заявлении СУСК.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике сообщила, что после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Также была представлена аудиозапись, на которой тренер оскорбляет воспитанницу, используя нецензурную лексику.

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