Следователи начали допрос сотрудников СШОР по делу о жестоком обращении с гимнастками

Следственное Управление СК по Владимирской области допрашивает сотрудников и воспитанников спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике города Владимира в связи с возбуждением уголовного дела в отношении тренера.

«Дело возбуждено по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким с ним обращением)… Дело возбуждено в отношении… тренера, она имеет статус подозреваемой, с ней проводятся следственные действия… Следователи проводят допросы других сотрудников учреждения, других воспитанников», — сообщается в заявлении СУСК.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором мать одной из воспитанниц школы олимпийского резерва (СШОР) №5 по художественной гимнастике сообщила, что после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Также была представлена аудиозапись, на которой тренер оскорбляет воспитанницу, используя нецензурную лексику.