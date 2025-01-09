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«Высшая степень унижения». В Госдуме РФ отреагировали на запрет флага на форме регбиста

«Высшая степень унижения». В Госдуме РФ отреагировали на запрет флага на форме регбиста
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Амир Хамитов прокомментировал информацию о запрете английским регбийным клубом «Глостер» российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг РФ.

«Заявления насчёт неприятия расизма и вовсе не вызывают ничего, кроме смеха. Они ещё раз подтверждают главный принцип современной западной политики: все равны, но некоторые — равнее. Вообще, участвовать в соревнованиях на таких условиях — это высшая степень унижения для спортсменов. Тебя как будто определяют во второй сорт, у которого есть только обязанности и нет никаких прав», — приводит слова Хамитова «РИА Новости Спорт».

Ранее руководство «Глостера» запретило своему российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг России. Представители клуба отмечают, что сотрудники продолжат наносить флаги стран на форму игроков, за исключением россиянина.

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