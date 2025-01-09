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Чемпионка ОИ по плаванию Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры

Чемпионка ОИ по плаванию Катинка Хоссу объявила о завершении карьеры
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 35-летняя венгерская пловчиха Катинка Хоссу объявила об окончании спортивной карьеры.

«Я объявляю о завершении карьеры. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. На протяжении 30 лет бассейн был моим домом, убежищем, где я находила утешение и силу. По мере развития карьеры в плавании я прошла путь от любопытного ребёнка до одной из самых успешных пловчих в истории. Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды бесценны, но самое главное — это моя неугасающая любовь к плаванию», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Хоссу завоевала золото Олимпийских игр на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием, а также на 200 м на спине (2016 год). Также она является девятикратной чемпионкой мира в длинном бассейне и 17-кратной победительницей на мировых первенствах в короткой воде.

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