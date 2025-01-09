США не будут представлены в исполнительном комитете ВАДА из-за неуплаты взноса за 2024 год

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) завили, что США не будут представлены в исполнительном комитете организации в связи с неуплатой взноса за 2024 год.

«ВАДА подтверждает, что не получило взнос в бюджет за 2024 год от США в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава ВАДА, представители государственных органов страны, которая не заплатила взнос, не имеют права входить в состав совета учредителей или исполнительного комитета. Таким образом, 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, которая не заплатила ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет своё место», — приводит The Guardian текст заявления ВАДА.

Ранее директор Управления национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома (ONDCP) Рахул Гупта на фоне скандала с допинг-пробами китайских пловцов потребовал от ВАДА большей прозрачности, после чего управление объявило, что задержало выплату взноса за 2024 год. Антидопинговое агентство США (USADA) поддержало решение правительства страны удержать выплату, которая составляет $ 3,6 млн.