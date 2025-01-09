Ян Непомнящий не смог отобраться на первый этап серии Freestyle Chess Grand Slam Tour

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог завоевать себе путёвку на первый этап серии Freestyle Chess Grand Slam Tour (турнир по шахматам Фишера), который пройдёт в Германии с 7 по 14 февраля. Отбор проходил в формате онлайн-турнира, в котором Непомнящий дошёл до полуфинала, где проиграл соотечественнику Владимиру Федосееву (итоговый победитель квалификационного онлайн-турнира).

Итоговый состав участников:

Магнус Карлсен (Норвегия);

Фабиано Каруана (США);

Хикару Накамура (США);

Левон Аронян (США);

Гукеш Доммараджу (Индия);

Вишванатан Ананд (Индия);

Алиреза Фируджа (Франция);

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан);

Винсент Каймер (Германия);

Владимир Федосеев (Россия).