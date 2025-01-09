Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий не смог отобраться на первый этап серии Freestyle Chess Grand Slam Tour

Ян Непомнящий не смог отобраться на первый этап серии Freestyle Chess Grand Slam Tour
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог завоевать себе путёвку на первый этап серии Freestyle Chess Grand Slam Tour (турнир по шахматам Фишера), который пройдёт в Германии с 7 по 14 февраля. Отбор проходил в формате онлайн-турнира, в котором Непомнящий дошёл до полуфинала, где проиграл соотечественнику Владимиру Федосееву (итоговый победитель квалификационного онлайн-турнира).

Итоговый состав участников:

Магнус Карлсен (Норвегия);
Фабиано Каруана (США);
Хикару Накамура (США);
Левон Аронян (США);
Гукеш Доммараджу (Индия);
Вишванатан Ананд (Индия);
Алиреза Фируджа (Франция);
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан);
Винсент Каймер (Германия);
Владимир Федосеев (Россия).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android