Ян Непомнящий подвёл итоги сезона-2024

Восьмой номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился своими итогами сезона-2024.
«Вчера завершилась квалификация на предстоящий турнир по шахматам Фишера, и можно, наконец, перевести дух. Осло, Нью-Йорк, перелёты туда-обратно – всё это довольно утомительно, поэтому решение сразу по возвращению из США заполировать этот полумарафон онлайн-турниром следует признать опрометчивым.
Хорошо бы подвести итоги прошлого года. Ключевое соревнование, Турнир претендентов в Торонто, впервые в карьере выиграть не удалось (бывает же такое). По сути дела, единственной спортивной задачей на остаток сезона могла стать борьба за место в ТП-2026, но FIDE Circuit — довольно демотивирующая система, так что за большой гонкой (в которой все средства хороши) между Эригаиси и Каруаной наблюдал со стороны.
Чемпионаты мира по быстрым и блицу, которые традиционно проводятся в конце года, могли стать ложкой мёда, чтобы разбавить бочку дегтя. Хорошо, что так и получилось. Большой перерыв (два с лишним месяца) перед декабрьскими турнирами пошёл на пользу: удалось подготовиться, набраться сил физических и творческих.
Что касается концовки чемпионата мира по блицу — это, безусловно, самое неожиданное завершение среди всех турниров, в которых мне доводилось участвовать. И, если учесть, что я начал финальный матч с 0:2, — вполне себе приятное», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.