«Норильский никель» пожаловался на расизм в адрес Нандо со стороны болельщиков «Сибиряка»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» выпустил официальное заявление касательно поведения болельщиков «Сибиряка» во время их матча в рамках 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

Исходя из заявления клуба, во время матча болельщики «Сибиряка» позволили себе расистские оскорбления в адрес защитника «Норильского Никеля» бразильца Нандо.

«Незадолго до конца сегодняшнего, второго матча 14-го тура между командами «Сибиряк» и «Норильский никель» произошёл инцидент, который в любом здоровом обществе ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, ещё в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку.

Мы твёрдо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота.

Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились не только в Новосибирске — городе, в котором, как мы знаем, славные спортивные (в том числе и футзальные) традиции, но и в других уголках нашей великой страны», — говорится в заявлении «Норильского никеля» в телеграм-канале клуба.