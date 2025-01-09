Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В МОК объявили предварительную дату выборов нового президента

В МОК объявили предварительную дату выборов нового президента
Комментарии

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно запланированы на 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что дата выборов может измениться в зависимости от окончательной доработки повестки дня.

Семь кандидатов будут бороться за пост президента организации на 144-й сессии МОК, которая пройдёт с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Кандидаты представят свои программы в закрытом режиме всем членам МОК по случаю встречи, которая состоится в Лозанне (Швейцария) 30 января 2025 года.

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.

Материалы по теме
Соревнования Олимпиады могут перенести из Италии в США. Как такое вообще возможно?
Соревнования Олимпиады могут перенести из Италии в США. Как такое вообще возможно?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android