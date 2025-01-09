В МОК объявили предварительную дату выборов нового президента

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно запланированы на 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что дата выборов может измениться в зависимости от окончательной доработки повестки дня.

Семь кандидатов будут бороться за пост президента организации на 144-й сессии МОК, которая пройдёт с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Кандидаты представят свои программы в закрытом режиме всем членам МОК по случаю встречи, которая состоится в Лозанне (Швейцария) 30 января 2025 года.

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.