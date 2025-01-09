Пловец Холл: когда вернусь к дому, посмотрю на пепел и увижу, не расплавились ли медали

Титулованный американский пловец Гэри Холл рассказал, что когда вернётся к дому, который сгорел в результате пожаров в штате Калифорния, тогда узнает, не расплавились ли его медали, оставленные там.

«В Лос-Анджелесе царил полный хаос. Мы были окружены пламенем, и угли падали на меня, когда я садился в машину. У меня не было времени искать их [медали] и забирать с собой. Когда придёт время вернуться на место, где стоял дом, испытаю много эмоций. Посмотрю на пепел и увижу, не расплавились ли медали», — приводит слова Холла AS.

Ранее сообщалось, что Холл лишился 10 олимпийских медалей, включая пять золотых. Он успел забрать свою собаку, инсулин, картину своего деда и деревянную фигурку, которую подарила ему его дочь.