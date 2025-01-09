Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Суперлига отреагировала на заявление о расистском поведении фанатов «Сибиряка»

Суперлига отреагировала на заявление о расистском поведении фанатов «Сибиряка»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу выпустила официальное заявление касательно обвинений в неподобающем поведении болельщиков «Сибиряка» в матче с «Норильским никелем» в рамках 14-го тура соревнований.

Исходя из пресс-релиза «Норильского никеля», во время матча болельщики «Сибиряка» позволили себе расистские оскорбления в адрес защитника «Норильского Никеля» бразильца Нандо.

«Относительно заявления МФК «Норильский никель», распространённого на официальных ресурсах клуба и в футзальных пабликах, Суперлига заявляет о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба.

По ситуации, возникшей в матче в Новосибирске, будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов-участников матча, проведена служебная проверка, и в дальнейшем для всестороннего и объективного разбирательства полученные материалы будут переданы для рассмотрения в профильный юрисдикционный орган РФС», — говорится в заявлении Суперлиги в официальном телеграм-канале.

Материалы по теме
«Норильский никель» пожаловался на расизм в адрес Нандо со стороны болельщиков «Сибиряка»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android