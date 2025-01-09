Суперлига отреагировала на заявление о расистском поведении фанатов «Сибиряка»

Пресс-служба БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу выпустила официальное заявление касательно обвинений в неподобающем поведении болельщиков «Сибиряка» в матче с «Норильским никелем» в рамках 14-го тура соревнований.

Исходя из пресс-релиза «Норильского никеля», во время матча болельщики «Сибиряка» позволили себе расистские оскорбления в адрес защитника «Норильского Никеля» бразильца Нандо.

«Относительно заявления МФК «Норильский никель», распространённого на официальных ресурсах клуба и в футзальных пабликах, Суперлига заявляет о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба.

По ситуации, возникшей в матче в Новосибирске, будут запрошены документы от официальных лиц, позиции клубов-участников матча, проведена служебная проверка, и в дальнейшем для всестороннего и объективного разбирательства полученные материалы будут переданы для рассмотрения в профильный юрисдикционный орган РФС», — говорится в заявлении Суперлиги в официальном телеграм-канале.