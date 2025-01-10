«Меня и сейчас зовут в США». Российский шахматист объяснил, почему не меняет гражданство

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что его зовут учиться в США, но он отказывается, а также заявил, что сейчас в России ситуация с отъездом игроков плачевная.

«Меня звали и сейчас зовут в США учиться. И я бы, наверное, принял это предложение, если бы не мой спонсор, который мне помог и на высокий уровень выйти, и для России сохранил. Так что с такой поддержкой мне просто нет смысла искать что-то ещё. А вообще, ситуация с отъездами игроков, конечно, плачевная. Можно просто открыть список топ-10 шахматистов России. Да там половина уже не действующие игроки. У них просто рейтинг стоит, но они не играют. А новых почти нет», — сказал Мурзин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.