Россиянин, выигравший ЧМ-2024 по шахматам, рассказал, почему в 11 лет сбежал от отца

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что в 11 лет сбежал от отца из-за жестокого обращения по отношению ко всем членам семьи.

«Не помню, чтобы отношения с отцом хоть когда-то были нормальными. Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей.

Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали. Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы. А Prof Chess Club Сергея Нестерова собирал перспективных шахматистов. Вот и получилось, что последовало предложение и мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живём», — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.