Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мурзин: отец говорил, что шахматы — игра дьявола. Но заставлял играть до потери сил

Мурзин: отец говорил, что шахматы — игра дьявола. Но заставлял играть до потери сил
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что его отец заставлял его играть в шахматы до потери сил и даже успехи в этом виде спорта не влияли на ситуацию.

«Отец вообще постоянно говорил, что шахматы – это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырёх утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вёл себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестёр. В случае возражений мог головой об стену припечатать», — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android