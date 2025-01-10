Мурзин: отец говорил, что шахматы — игра дьявола. Но заставлял играть до потери сил

18-летний российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что его отец заставлял его играть в шахматы до потери сил и даже успехи в этом виде спорта не влияли на ситуацию.

«Отец вообще постоянно говорил, что шахматы – это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырёх утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вёл себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестёр. В случае возражений мог головой об стену припечатать», — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.