«Порой даже есть нечего было». Чемпион мира по шахматам — о своём тяжёлом детстве

18-летний российский шахматист Володар Мурзин признался, что отец для него остался в прошлом, а также рассказал, как трудно приходилось его семье в первое время после переезда.

«Для меня совершенно точно да, в прошлом. Уверен, что и для всех нас тоже. Сложно простить и забыть всё то, что было. Когда они с мамой развелись, он платил алименты на нас пятерых 2000 рублей в месяц. А нам, когда мы сбежали в Химки, даже спать не на чем было, поскольку мы въехали в пустую квартиру. Купили надувные матрасы, чтобы не на полу спать. Мы же уехали с мамой и старшей сестрой, потому что нам больше всех доставалось, а потом она и других сестёр перевезла. Но на первых порах было очень сложно, порой даже есть нечего было», — сказал Мурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.